Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

32 dakika önce

Büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de sahte içki imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince R.O'nun evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda R.O. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, kolilenmiş ve nakle hazır halde sahte rakı ile etil alkol, 3 dolum tankı, doluma hazır halde sahte içki şişeleri, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile 1 alkolmetre ele geçirildi.

R.O, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:34 Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, İstanbul, Güncel
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