Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da sahte içki operasyonu

20 dakika önce

İstanbul polisi Beyoğlu, Fatih ve Bağcılar'da eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu, System.String[]
İstanbul polisi Beyoğlu, Fatih ve Bağcılar'da eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenledi. 13 Temmuz günü Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih'te eğlence mekanlarına baskın düzenleyen ekipler 880 adet sahte ve kaçak içki, 1 ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
İstanbul, Beyoğlu, Fatih, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Motosikletli maganda tehlikeli gösterisini sosyal medyada yayınladı İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]