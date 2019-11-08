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İstanbul'da sahte içki operasyonu

7 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. İki şüpheli, bir depodan araca içki yüklerken suç üstü yakalandı.

Yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 114 şişe alkol, 1 litre gliserin, 1 litre anason, 76 kapak, 92 boş şişe, 218 kapak muhafaza jelatini, 1 kilo 800 gram kaçak tütün ve 1 kilo 800 gram bal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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