İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
48 dakika önce
İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri binlerce sahte içki şişesi, etiket ve alkol üretiminde kullanılan malzemeye el koydu.
İstanbul Arnavutköy
'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, iki şüphelinin sahte içki imalatı yaparak il genelindeki tekel bayilerine ve eğlence merkezlerine sattığını belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52
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