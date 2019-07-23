Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
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İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

48 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri binlerce sahte içki şişesi, etiket ve alkol üretiminde kullanılan malzemeye el koydu.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin sahte içki imalatı yaparak il genelindeki tekel bayilerine ve eğlence merkezlerine sattığını belirledi.
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Arnavutköy, Jandarma, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 
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