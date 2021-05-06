İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Başakşehir'de üretecekleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 3 adrese düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda, 4 bin 500 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika