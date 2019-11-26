Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Turgut Özal Mahallesi'nde sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, Nergis G, Sacit P, Öner E. ve İlker D. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 126 şişe ve 5 bidon içki ile 3 tabanca, 9 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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