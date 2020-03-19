İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. 50'den fazla kişinin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden

Zeytinburnu'nda 5, Başakşehir'de 5, Güngören'de 2, Esenyurt'ta 2 ve Fatih'te bir kişinin öldüğü belirtildi. 50'den fazla kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 7 kişininin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin Türkmenistanlı olduğu ifadede edilirken bu kişilerin içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

Görüntü Döküümü:

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-Adli tıp ve ölümlerin gerçekleştiği yerlerden görüntüler