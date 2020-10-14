İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9'A ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9'A ÇIKTI
14.10.2020 16:05
İSTANBUL'da sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.
İSTANBUL'da sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.
İstanbul'da sahte alkol içerek zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Toplam zehirlenen sayısı ise 49 kişi olarak tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- İstanbul
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