İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi

06.06.2022 10:56

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, piyasa değeri 14 milyon lirayı aşan steroid ve testeron türevli sahte hormon ilacı ele geçirildi. Operasyonda bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, piyasa değeri 14 milyon lirayı aşan steroid ve testeron türevli sahte hormon ilacı ele geçirildi. Operasyonda bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden bir kişinin "steroid ve testeron" türevli hormon ilaçlarının sahtesini üreterek toptan satışını yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla 3 Haziran'da iki adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin tane prospektüs, 110 bin adet ilaç etiketi ile bu ilaçları paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi.

"Kişilerin hayatını tehlikeye düşürecek biçimde ilaç üretme ve satma" suçlaması ile hakkında işlem yapıldığı belirtilen şüphelinin; önceki gün adli makamlara sevk edildiği bildirdi. Sahte ilaç üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi

YORUMLAR
500
Enes Ünal'ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu Enes Ünal'ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi - Son Dakika
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