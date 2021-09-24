İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da, ürettiği sahte ilaç ve destek ürünlerini satmaya çalıştığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen ve 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.