İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

06.06.2022 12:21
İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da steroid ve testosteron içerikli sahte ilaç üreterek piyasaya sürmeye çalışan zanlı tutuklandı.

İstanbul'da steroid ve testosteron içerikli sahte ilaç üreterek piyasaya sürmeye çalışan zanlı tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli tarafından sahte ilaç satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kimliğini ve iki adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı baskın düzenledi.

Zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs ve 110 bin ilaç etiketi ele geçirildi.

"Kişilerin hayatını tehlikeye düşürecek biçimde ilaç üretme ve satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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