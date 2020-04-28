İstanbul'da sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Yaşları 65 yaş üstü olan 2 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlalden 2 bin lira idari para cezası kesildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam TEM E-80 Kocaeli Orhanlı Gişeleri yol ayrımında kontrol noktasında yer alan bir araç içerisindeki 10 kişinin, sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak istediğini tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım