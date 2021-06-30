İstanbul'da sahte kahve operasyonu

Ünlü markaların kutularına konulmuş 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda ünlü kahve markalarının kutularına koyularak piyasaya sürülmek istenen 830 kilogram sahte kahveyi ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kamu sağlığını tehlikeye düşürme suçu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Sultanbeyli'de sahte kahve üretim yerini tespit etti. Adresle ilgili yapılan çalışmalarda hijyenden uzak koşullarda üretilen kahvelerin ünlü markaların ambalajlarına koyularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Ekipler adrese operasyon düzenleyerek F.Ç. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 580 adet 1 kilogramlık teneke kutular içerisinde çeşitli markalara ait kahve, 250 kg hammadde, 850 adet çeşitli markalara ait boş teneke kutu, bin metre çeşitli markalara ait rulo poşet, 1 adet kapak basma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 350 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.