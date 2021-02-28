Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

28.02.2021 10:07

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğunu tespit etti.

Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T'nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı.

Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin rapor için 150 ile 300 dolar arasında para aldıkları belirlendi.

Polis, İstanbul'da 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte Kovid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Medya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
Koronavirüse yakalanan Selin Yenici, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yenici, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu         
22:00
Çocuğunu görmek isteyen baba, bıçakla cama çıkıp kendini polise ihbar etti Çocuğunu görmek isteyen baba, bıçakla cama çıkıp kendini polise ihbar etti         
21:41
Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor         
21:39
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
19:21
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 22:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei