Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın
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İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

57 dakika önce

Eyüpsultan'da sahte nargile tütünü üretilen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın, System.String[]

Eyüpsultan'da sahte nargile tütünü üretilen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu Eyüpsultan'daki bir sanayi sitesinde sahte nargile tütünü üretildiği belirlendi. Sanayi sitesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 kilogram işlenmemiş tütün, metal kutular içerisinde glikoz ve gliserin, sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan makineler ele geçirdi. Polis, olayla ilgili M.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:04 Kaynak: İHA
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