İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

20.04.2022 10:26
İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladıkları ileri sürülen aralarında danışmanlık şirketi sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladıkları ileri sürülen aralarında danışmanlık şirketi sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de oturma veya çalışma izni reddedilen yabancılara sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge düzenleyen bir danışmanlık şirketi tespit etti. Bu siteler üzerinden "Reddedilmiş İkamet İzni Başvurusu Bulunan Yabancıların Kendilerine Başvurulması Halinde İkamet İzni Alınacağı" şeklinde videolu paylaşımlar yapıldığını saptayan emniyet ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik önceki gün Fatih'te iki farklı adrese baskın düzenledi.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda yapılan operasyonda, söz konusu danışmanlık şirketinin sahibi Pakistan uyruklu M.S.U. ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ve şirkette bulunan yine Pakistan uyruklu K.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yabancı uyruklu 5 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemelerde söz konusu şirketin sosyal sigortasız işçi çalıştırdığı anlaşıldı. Firmaya "sigortasız işçi çalıştırmaktan" ve "vergi kanununa aykırı hareketten" 45 bin lira idari para cezası uygulanırken, şirketin, oturma veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı da iddia ediliyor.

Yakalanan şüphelilerden E.U., H.U. ve R.C., polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Kanununa Muhalefet" suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. ise sınır dışı edilmek üzere Pendik'te bulunan Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne gönderildi. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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