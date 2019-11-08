Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

8 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün bastıkları sahte paraları diğer kentlerde piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütü üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine zanlıların iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.A. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.


Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Jandarma, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]