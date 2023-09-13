İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 2 Milyon 300 Bin Dolar ve 108 Bin Euro Ele Geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 2 Milyon 300 Bin Dolar ve 108 Bin Euro Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon 300 bin dolar ve 108 bin Euro ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

İSTANBUL'da piyasaya sahte para süren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 milyon 300 bin dolar, 108 bin Euro ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren kişiler olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmalarda Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 ABD doları, 100'lük banknotlar halinde 68 bin, 50'lik banknotlar halinde 40 bin toplamda 108 bin Euro ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 2 Milyon 300 Bin Dolar ve 108 Bin Euro Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 2 Milyon 300 Bin Dolar ve 108 Bin Euro Ele Geçirildi - Son Dakika
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