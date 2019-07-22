Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi

İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi, System.String[]
İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, bir suç örgütünün, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı matbaaya operasyon düzenledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi ABD'nin New York şehri karanlığa teslim oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]