Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte para operasyonu
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İstanbul'da sahte para operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul'da sahte para operasyonu, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.


Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 21 Ekim'de Başakşehir'de bir adrese düzenlediği operasyonda, Orhan Ç'yi gözaltına aldı.


Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 1 milyon 300 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:37 Kaynak: AA
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