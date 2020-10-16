İstanbul'da sahte para operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sahte para operasyonu

16.10.2020 11:41
İstanbul'da sahte para operasyonu, System.String[]

FATİH'te Suriye uyruklu kişi 16 bin lira karşılığında 10 bin dolar alarak döviz bürosuna vermek isteyince polis ekipleri tarafından yakalandı.

FATİH'te Suriye uyruklu kişi 16 bin lira karşılığında 10 bin dolar alarak döviz bürosuna vermek isteyince polis ekipleri tarafından yakalandı. Sahte paranın basıldığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te Suriye uyruklu Khaled H. (26)  geçen çarşamba öğle saatlerinde döviz bürosuna giderek 10 bin ABD dolarını yurtdışına göndermek istediğini söyledi. Dolarlardan şüphelenen döviz bürosu çalışanı durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Khaled H.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Parada Sahtecilik" konusu ile ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışma başlattı. Khaled H. sorgusunda sahte paraları 16 bin lira karşılığında Fatih, Seyit Ömer Mahallesi'ndeki evde bulunan tanımadığı birinden aldığını söyledi. Adresi takibe alan polis ekipleri sahte paraların temin edildiği yine Suriye uyruklu Jaber El K.(51) 'i evin önünde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda para basımında kullanılan makine, para sayma makinası, 21 adet para yapımında kullanılan solüsyon maddeleri, mor ışık cihazı, 4 top para basımında kullanılan para kağıdı, 151 bin 600 sahte olduğu değerlendirilen ABD Doları, 33 bin sahte olduğu değerlendirilen Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "Parada Sahtecilik" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Khaled H.  adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Jaber El K.  ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
İstanbul'da sahte para operasyonu
İstanbul'da sahte para operasyonu
İstanbul'da sahte para operasyonu
İstanbul'da sahte para operasyonu

Suriye, Döviz, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte para operasyonu - Son Dakika

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