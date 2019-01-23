Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

53 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ürettiği sahte parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 18 Ocak'ta Başakşehir'de bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2'si Suriyeli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, "6769 Sınai Mülkiyet Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:02 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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