İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'da 3 ilçede sahte parfüm üretimi yapılan 4 adrese polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken operasyon kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda sahte parfüm üreten ve piyasaya süren şüphelileri belirleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Polis, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi ile Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi ve Kağıthane, Talatpaşa Mahallesinde belirlenen 4 depoya bugün öğlen saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 147 bin 806 sahte parfüm, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Sahte parfüm şişelerinin bulunması

Depolarda aramaların yapılması

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