İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu, System.String[]

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte parfüm üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik fiziki takip neticesinde, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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