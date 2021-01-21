İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

21.01.2021 11:12
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu, System.String[]

İstanbul'da, sahte parfüm imalathanelerinin ve depoların da aralarında olduğu 9 adrese düzenlenen operasyonda, 464 bin satışa hazır doldurulmuş marka taklidi parfüm, 100 litre saf alkol, ve 2 bin 825 litre doluma hazır parfüm sıvısı ele geçirildi.

İstanbul'da, sahte parfüm imalathanelerinin ve depoların da aralarında olduğu 9 adrese düzenlenen operasyonda, 464 bin satışa hazır doldurulmuş marka taklidi parfüm, 100 litre saf alkol, ve 2 bin 825 litre doluma hazır parfüm sıvısı ele geçirildi. Baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte ve marka taklidi parfüm üretilen imalathaneler ve depolar tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçede belirlenen 9 adrese dün baskın gerçekleştiren emniyet ekipleri, piyasa değeri 372 milyon 962 bin 810 lirayı bulan 464 bin 23 şişe satışa hazır doldurulmuş taklit parfüm, 966 bin 571 boş parfüm şişesi, 100 litre saf alkol, 2 bin 825 litre doluma hazır parfüm sıvısı, 1 parfüm dolum makinesi, 1 parfüm kapağı takma makinesi olmak üzere toplam 1 milyon 430 bin 594 parça ürün ele geçirildi.

Operasyonda, adreslerde bulunan C.Ç., K.A., R.B. ve V.H. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtelerini taklit ederek üretip, yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürmeyi planladıkları belirtildi. Polis ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yakalanan zanlıların polisteki işlemlerini devam ettiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Münir Karaloğlu, Küçükçekmece, İstanbul, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika


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