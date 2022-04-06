İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

06.04.2022 12:25

? İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi.

? İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 bin 206 adet parfüm, 979 bin 491 adet çeşitli markalara ait boş şişe, kapak, etiket, 6 adet parfüm dolum makinası, bin 264 litre parfüm esansı olmak üzere 985 bin 697 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU
İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU
İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika


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