İstanbul'da sahte pasaport baskını: Baskın yapılan dairede gizli bölmeler bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da sahte pasaport baskını: Baskın yapılan dairede gizli bölmeler bulundu

20.10.2022 12:48

İstanbul Fatih'te sahte pasaport üretilen bir adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Fatih'te sahte pasaport üretilen bir adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, sahte pasaport ve sahte belge yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Dairede, polis baskınında saklanmak için yapılmış gizli bölmeler bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma izni olmayan kişileri, hava ve kara yoluyla yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeyi çökertmek için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yabancı uyruklu 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adresin sahte pasaport imalathanesi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, polis baskını olduğu zaman şüphelilerin saklanmak ve malzemelerini zulalamak için yaptıkları gizli bölmeler bulundu. Polis ekipleri tarafından binlerce sahte pasaport, kimlik kartı ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, evin banyo bölümünde pasaportların orijinaliyle aynı olduğunu kontrol ettikleri düzenek bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte pasaport baskını: Baskın yapılan dairede gizli bölmeler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte pasaport baskını: Baskın yapılan dairede gizli bölmeler bulundu - Son Dakika
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