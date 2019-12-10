Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da sahte polis kimlik kartı basıp satan 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada 10 sahte polis kimlik kartı ile baskı makinesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait telsiz kodlarını gösteren not defteri bulundu.


Alınan bilgiye göre, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 kişinin sahte polis kimliği ile gezdiği ve bu kimliklerden baskı alarak motosiklet ile satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, 24 Kasım'da yapılan araştırmalarda söz konusu şüphelilerin Hamza Y. (18) ve Sertan Y. (25) isimli kişiler olduğunu belirledi. İki şüpheliyi 100. Yıl Mahallesi üzerinde gören polis, motosikletli kişileri takibe aldı. Şüphelileri kovalayan emniyet ekipleri, Dağyolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yapılan üst aramasında ve evlerindeki aramalarda 1 el telsizi, 10 sahte polis kimlik kartı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait telsiz kodlarının yer aldığı bir not defteri ve renkli kart basım makinesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Kasım'da adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece "Belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - İSTANBUL

Güngören, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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