İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da sahte TBMM araç kartı kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da sahte TBMM araç kartı kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada çakar lambalı bir aracı durdurdu. Şoför Enes Ö, milletvekili unvanıyla imzalanmış "TBMM Araç Giriş Kartı" ve "Araç Görevlendirilme Belgesi" gösterdi. Ekipler, söz konusu belgelerin Meclis'ten alınmadığını belirleyince şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında, Mustafa E. adına düzenlenmiş "Polis Kimlik Kartı" fotokopisi ele geçirilen şüphelinin, sahte belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin S'den 7 bin 500 liraya aldığı belirlendi.

Polis ekipleri, Yasin S'nin Fatih'teki evine düzenlediği operasyonda, "Meclis İdari Amiri" unvanıyla imzalanmış 5 "TBMM Araç Giriş Kartı", "Araç Görevlendirme Belgesi", "Dağıtım Listesi Belgesi", "T.C. Cumhurbaşkanlığı Fors Kartı" ele geçirdi.

Yasin S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sev edilen Enes Ö. tutuklandı.

İstanbul, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler
'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]