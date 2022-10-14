İstanbul'da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

14.10.2022 11:14

İstanbul'da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi Son 2 ayda kaçakçılara yönelik düzenlenen 22 operasyonda 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı ile 24 bin 32 parça cep telefonu aksesuarı ve 3 bin 942 adet kol saati ele geçirildi İstanbul'da son 2...

İstanbul'da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Son 2 ayda kaçakçılara yönelik düzenlenen 22 operasyonda 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı ile 24 bin 32 parça cep telefonu aksesuarı ve 3 bin 942 adet kol saati ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da son 2 ayda kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı ile 24 bin 32 parça cep telefonu aksesuarı ve 4 bine yakın kol saati ele geçirildi. 14 ilçede yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiğini saptadı. Kaçakçılara yönelik bu yılın Ağustos, Eylül ve Ekim ayları içerisinde Fatih, Maltepe, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Başakşehir, Kağıthane, Beykoz, Sarıyer ve Esenler'de işyeri, depo ve ikametlerden oluşan 27 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan 22 farklı baskında 28 şüpheli gözaltın a alınırken, söz konusu adreslerde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 40 bin 600 lirayı bulan 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı, 24 bin 32 parça cep telefonu aksesuarı, 3 bin 942 kol saati ve 108 adet saç şekillendirici alet ele geçirildi. Yakalanan 28 kaçakçı hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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