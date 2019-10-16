Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu

İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu

1 saat önce

Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin 948 adet vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin 948 adet vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünleri imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, depoda, piyasaya sürülmek üzere imal edilmiş 5 bin 948 adet sporcu takviyesi ürünü ile çeşitli toz ve sıvı takviye ürünler ele geçirildi.

Depoda suçüstü yakalanan şüpheli M. Ç, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Depo mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da da operasyon

Bayrampaşa'da da iki adrese yapılan operasyonda 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirildi.

Operasyon esnasında adreste bulunan A.A. ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bayrampaşa'da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 ton temizlik malzemesi, şampuan, temizlik malzemesi yapımında kullanılan kimyasal madde ve çok sayıda ünlü markaya ait ambalaj ele geçirdi.

Operasyon esnasında adreste bulunan 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi
Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:02:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]