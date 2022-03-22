İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

22.03.2022 21:56

İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandıİSTANBUL İstanbul polisinin sahte belge ve ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL İstanbul polisinin sahte belge ve ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahtecilik" suçuyla İlgili yürütülen soruşturmalarda 20 günde 3 farklı operasyon düzenledi. Mali Şube Polisi, ilk olarak Bağcılar'da polis ve asker kimlikleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının kimlik tasarımlarını yapan 1 şüpheli tespit etti. Elde edilen bulgular ve yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda söz konusu şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramada bir bilgisayarda polis ve asker kimlikleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının kimlik tasarımlarının çizimleri ele geçirildi. Bilgisayara el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ümraniye'de bir işyerinde sahte ilaç kutularının ve bandrollerinin basıldığı matbaa tespit edem emniyet ekipleri, yapılan çalışmalarız ardından baskı tesisine operasyon düzenlendi. Baskında iş yerinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Matbaada yapılan incelemelerde, çeşitli markalara ait sahte olduğu değerlendirilen 12 bin 585 ilaç kutusu ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, işyeri Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Polis bu kez Beyoğlu'nda bir işyerinde, ecza deposu izni olmadığı halde halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde, sahte ilaçların depolandığı istihbaratını aldı. Polisin yaptığı araştırmada, tespit edilen işyerinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Korsan depoda Covid-19, kanser ve organ nakli tedavilerinde de kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen bin 970 kutu, toplamda 47 bin 627 adet ilaç ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise polis operasyonuyla yakalanan şüphelilerin eczacılık ruhsatının iptal edilmesine ilişkin tahkikat başlattı. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Üretme ve Satma" ve "Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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