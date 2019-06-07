Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon
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İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

1 saat önce

İstanbul'da sahtecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon, System.String[]
İstanbul'da sahtecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne gelen Tuerxun H. (34) ve Wusman A'nın (30) sahte vekaletnameyle başkasına ait bir evi satmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tuerxun H'yi tapu müdürlüğünün içinde suçüstü yakaladı. Wusman A. ise evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Zeytinburnu, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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