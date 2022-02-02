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İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI - Son Dakika

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

02.02.2022 11:15

İSTANBUL'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.

İSTANBUL'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı içerisinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Maltepe, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

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Sahte İlaç, Ehliyet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI - Son Dakika
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