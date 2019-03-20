Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Saldırı Hazırlığında Olduğu Öne Sürülen Deaş'lı Yakalandı

İstanbul'da Saldırı Hazırlığında Olduğu Öne Sürülen Deaş'lı Yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı.

İstanbul'da Saldırı Hazırlığında Olduğu Öne Sürülen Deaş'lı Yakalandı, System.String[]
İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı. TEM ekipleri, belirlediği çeşitli adreslere 17 Mart Pazar günü baskın düzenledi.

Sarıyer Maslak'ta bulunan bir adrese giren ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.M. adlı DEAŞ'lı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara polis ekipleri incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.M.'nin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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