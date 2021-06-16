İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi - Son Dakika

Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , dün 273 bin 602 dozla kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin en yüksek aşı uygulamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

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