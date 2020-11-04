İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi (2) - Son Dakika

İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi (2)

04.11.2020 14:53

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındığını belirterek, bu kararın 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındığını belirterek, bu kararın 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İstanbul'un dünyanın 14. büyük metropolü olduğunu belirten Yerlikaya, "Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var.

Bunun yüzde 93,3'ü özel sektörde çalıyor.

Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz,

özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır." diye konuştu.

"Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız"

Yerlikaya, sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu, bu sektördeki tüm paydaşlarla toplantılar yapıldığını, en son geçilen pazartesi günü İl Pandemi Kurulunda bu konuyu görüştüklerini aktardı.

İşçi ve işveren sendikaları; Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, meslek odaları; İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, iş dünyası sivil toplum kuruluşları; TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON

TÜMSİAD ile tüm organize sanayi bölgelerinin yönetimleri ile

istişarelerde bulunduklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de

İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. 'Hepimiz için, sağlığımız için' sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tekrar ediyorum, sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz, sabah saat 07.00'de mesaiye başlayacaktır.

Uygulama, 9 Kasım 2020 yani pazartesiden itibaren başlayacaktır.

Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.

Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar,

hepinize sağlıklı günler diliyorum."

(Bitti)

İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi (2)

Pazartesi, İstanbul, Kasım, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi (2) - Son Dakika


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