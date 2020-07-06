İstanbul'da sanal kumar operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sanal kumar operasyonu

Sancaktepe'de sanal kumar oynanan bir iş yerine operasyon yapan polis, içerideki 17 kişiye para cezası kesti.

Sancaktepe'de sanal kumar oynanan bir iş yerine operasyon yapan polis, içerideki 17 kişiye para cezası kesti.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Kumar Oynatılmasına Yer ve İmkan Sağlamak", "Ruhsatsız İş Yeri Çalıştırma" ve "Umumu Hıfzısıhha Kanununa Uymama" konuları ile ilgili yapılan çalışmalarda, Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sanal

kumar oynandığı yönünde ihbar geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu adreste 17 şahsın toplu halde bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı, şahıslardan 14'ünün ise sanal tombala oynadığının görülmesi üzerine, iş yerinde bulunan şahıslara, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 53 bin 550 TL idari para cezası, Kumar oynayan 14 şahsa ise 17 bin 150 TL olmak üzere toplam 70 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İş yerinde bulunan 14 adet dizüstü bilgisayar, kumar oyunundan elde edildiği düşünülen 690 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.

İş yeri sahibi Erol B., hakkında "Kumar Oynatmaya Yer Ve

İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız iş yeri zabıta tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sanal kumar operasyonu - Son Dakika
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