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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sanatçılardan sokak hayvanlarına destek gecesi

İstanbul'da sanatçılardan sokak hayvanlarına destek gecesi

1 saat önce

İstanbul'da sanatçılardan sokak hayvanlarına destek gecesiİSTANBUL - Şişli'de sanatçılar 'Sokak Hayvanları Yararına' destek gecesi düzenledi.

İstanbul'da sanatçılardan sokak hayvanlarına destek gecesi

İSTANBUL - Şişli'de sanatçılar 'Sokak Hayvanları Yararına' destek gecesi düzenledi. Gecede elde edilen gelir sokak hayvanları yararına kullanacak.

Şişli'de dün akşam bir eğlence mekanında 'Sokak Hayvanları Yararına' program düzenlendi. Organizasyonluğunu Mehmet Ateş'in yaptığı gecenin sunuculuğunu ise Kadir Balık üstlendi. Farklı müzik gruplarından sanatçıların destek verdiği geceye katılanlar sahipsiz hayvanlara yardım eli uzattı. Geceden elde edilecek gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağı belirtildi.

Gecenin organizasyonluğunu yapan Mehmet Ateş, "Ben 5 yıla yakındır organizasyonlar yapıyorum. Bu sefer sokak hayvanları için böyle bir gece yapmayı düşündüm. Böyle bir gecede sanatçı arkadaşlarımız da sağ olsun bizlere destek verdi. Bu gecenin elde edilecek gelir sokak hayvanları platformuna verilecek. Orada gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Ben elimden geldiğince bu tür geceler yapmaya devam edeceğim. Sanatçı arkadaşlarımız bizlere destek verdikleri sürece bu tür organizasyonları hep yapacağız" dedi.

Gecede sahne alan sanatçı Başak Dalveren, "Ben yardımsever ve aynı zamanda hayvan severim. Mehmet Ateş arkadaşımın düzenlediği böyle bir organizasyonda ben de varım dedim ve geldim. Bundan sonra da hayvanlar için yapacağı her türlü organizasyonlarda da ben varım" şeklinde konuştu.

Gecede sahne alan sanatçılar seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbul'da sanatçılardan sokak hayvanlarına destek gecesi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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