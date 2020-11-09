İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması

09.11.2020 09:22
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre İstanbul'da sanayi sektöründe ve kamuda esnek mesai uygulaması bugün itibarıyla başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre İstanbul'da sanayi sektöründe ve kamuda esnek mesai uygulaması bugün itibarıyla başladı. Sanayi sektöründe çalışanlar 07.00 itibarıyla iş başı yaptı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma uygulaması başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan kararın ardından bu hafta ilk iş gününde sanayi sektöründe çalışanların 07.00 itibarıyla iş başı yaptı. Çalışanları birçoğu bu uygulamayı yerinde bulurken, kimisi de herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

"OTOBÜSTE ÖĞRENCİ, YAŞLI YOK SADECE İŞÇİ KESİMİ VAR"

İstanbul'un en büyük sanayi bölgelerinden İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin birçoğu sabah 07.00'de iş başı yaptı. Sanayide çalışan vatandaşlardan Özgür Meral, "Normalde 08.00-18.00 saatleri arasında çalışıyorduk. Şimdi 16.00'ya düştü. Sağlık açısından böyle bir uygulama yapıldı. Bence çok uygun. Sabah saatlerinde trafik de oldukça rahattı. Önceden otobüsler çok yoğundu şimdi oldukça rahat. Otobüste öğrenciler, gençler ve yaşlılar yok. Sadece işçi kesimi var. Bu yüzden kalabalık da azaldı. Alınan kararı doğru buluyorum" dedi.Kendi aracıyla işe giden Furkan Özer de "Saatlerin değişmesi etkili oldu. Trafik çok azaldı. Otobüsle gelip giden arkadaşlar da çok memnun. Onlar da trafiksiz yolda gitmekten memnun. Güzel bir uygulama oldu" ifadelerini kullandı.

"KESİN ÇÖZÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Kimi vatandaşlar ise uygulamanın herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı görüşünde. Vatandaşlardan İsa Orhan, "Yine aynı saatte giriş çıkış yapılacak. Bu yüzden saatlerinde değişmesi etki etmeyecek. Yine toplu şekilde çıkıp, toplu şekilde gireceğiz" derken, Önder Emre de "Kesin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Toplu taşımayı azaltmak için yapıldı. İşe yarar mı bilmiyorum ama daha farklı çözümlerin de getirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulan karara göre İstanbul'da kamuda 60 yaş üstü olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.


- İstanbul
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması
İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sanayide esnek mesai uygulaması - Son Dakika


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