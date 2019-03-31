İstanbul'da Sandık Görevlileri Yemin Etti
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul
'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tammalayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: DHA
Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı
Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi