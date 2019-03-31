İstanbul'da Sandıklar Kapandı Oylar Sayılıyor 4
41 dakika önce
İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.
İstanbul
'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:17 Kaynak: DHA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Sandıkların Kapanmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
İstanbul ve Ankara'dan İlk Seçim Sonuçları Gelmeye Başladı
Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi