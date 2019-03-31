İstanbul'da Sandıklar Kapandı Oylar Sayılıyor 5

İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.



İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. - İstanbul

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