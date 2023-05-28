Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana yarış var! İşte İstanbul'da son durum - Son Dakika
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana yarış var! İşte İstanbul'da son durum

28.05.2023 18:34

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna ilişkin veriler gelmeye başlarken, mega kent İstanbul'da sandıkların yüzde 94.27'si açıldı. İlk sonuçlara göre, 4 milyon 779 bin 967 oy alan Kılıçdaroğlu yüzde 51.35 ile yarışı önde götürüyor. Erdoğan ise 4 milyon 527 bin 815 oy ile yüzde 48.65 oranında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemi başlarken, YSK yayın yasağını saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.

İSTANBUL'DA SANDIKLARIN YÜZDE 90'DAN FAZLASI AÇILDI

YSK'nın kararı sonrası ajanslar veri geçmeye başladı. Mega kent İstanbul'da sandıkların yüzde 91.79'u açıldı. Kafa kafaya giden yarışta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir farkla Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bulunuyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Şu ana kadar açılan sandıklara göre, Erdoğan ise 4 milyon 527 bin 815 oy ile yüzde 48.65 oranında bulunurken, 4 milyon 779 bin 967 oy alan Kılıçdaroğlu yüzde 51.35 ile yarışı önde götürüyor.

İLK TURDA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, Erdoğan İstanbul'da 4 milyon 738 bin 680 oy ile yüzde 46.68 oy alırken, Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 772 oy ile yüzde 48.56 oranında oy almıştı.

YORUMLAR (2)
  • Alper006 : Halk TV de İmamoğlu ve Yavaş yok neden? Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • Lütfiye Lütfetti: Cunhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ???????????? Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana yarış var! İşte İstanbul'da son durum - Son Dakika
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