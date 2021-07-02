İstanbul'da "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" Coşkusu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel zenginliklerini, müziğini ve gastronomisini tanıtmak, Ankara ve İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalılarla hasret gidermek, kucaklaşmak amacıyla düzenlediği "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinlikleri İstanbul'da coşkulu bir şekilde kutlanarak sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar sahil etkinlik alanında gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinliğinde gastronomi tırında hazırlanan Şanlıurfa'ya özgü tescilli lezzetler misafirlere ikram edilirken, sanat tırında bulunan Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibi de Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirerek alanda bulunanlara unutulmaz anlar yaşattı.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " TARİH, KÜLTÜR, MÜZİK VE GASTRONOMİ ŞEHRİYİZ"

Etkinlik alanında hitaplarını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ev sahipliğinden dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür etti. Başkan Beyazgül: " Şanlıurfa aslında tanıtılmaya çok muhtaç bir şehir değil. Bunun adını İstanbul'daki Urfalılarla buluşma günü olarak düşünüyorum. Evet, sizlerle buluştuk sizlerle coşku yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'i kim bilmez? Hazreti Eyüp'ü kim bilmez? Ateşi suya, sabrı şifaya dönüştürdük. Tarih, kültür, müzik, gastronomi şehriyiz. İstanbul'a Şanlıurfa'dan sevgi muhabbet, kardeşlik ve dostluk getirdik" diye konuştu.

VALİ ERİN: " ŞANLIURFA MİLLET, DEVLET KAYNAŞMASININ YEGANE ÖRNEĞİDİR"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ise konuşmasına pandemi sonrasında Ankara'nın ardından İstanbul'da da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek başladı. Vali Erin: " Şanlıurfa devletimizin birliği bütünlüğü, millet, devlet kaynaşmasının yegane örneğidir. Şanlıurfa farklı kültürlerin, farklı anlayışların, düşüncelerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Mezopotamya'nın verimli hilalin tam merkezinde yer alan ve bölgesine ülkeye aslında tüm dünyaya örneklik teşkil edecek bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KIRIKÇI: " ŞANLIURFA DÜNYANIN EN TATLI ACISIYLA BİLİNEN BİR ŞEHİRDİR"

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise Şanlıurfa'yı hatırlatma adına İstanbul Üsküdar'da bir araya geldiklerini belirterek Şanlıurfa'nın müziğiyle, gastronomisiyle, tarihiyle, dünyanın en tatlı acısıyla bilinen bir şehir olduğunu aktardı.

BAŞKAN TÜRKMEN: "BİLDİĞİM TÜM TÜRKÜLERİN KAYNAĞI ŞANLIURFA'DIR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bildiğim tüm türkülerin kaynağı Şanlıurfa diyerek Şanlıurfa'nın kodlarında İbrahim'i bir şehir kimliğinin yattığının altını çizdi. Başkan Türkmen bu güzel şehrin tanıtımı için Üsküdar'ı seçtiğinizden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.