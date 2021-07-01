İstanbul'da "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'da "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar sahil etkinlik alanında gerçekleştirilen programda, gastronomi tırında hazırlanan yöresel lezzetler konuklara ikram edilirken, sanat tırında bulunan sıra gecesi ekibi de Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirdi.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarihi değerlerini ve lezzetlerini yöresel türküler eşliğinde tanıtmak amacıyla İstanbul'da etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Ev sahipliği için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür eden Beyazgül, "Pandemi bir buçuk yıl sürdü. İşte ölmemişiz buradayız inşallah. Şanlıurfa aslında tanıtılmaya çok muhtaç bir şehir değil. Bunun adını İstanbul'daki Urfalılarla buluşma günü olarak düşünüyorum. Sizlerle buluştuk sizlerle coşku yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'i kim bilmez? Hazreti Eyüp'ü kim bilmez? Ateşi suya, sabrı şifaya dönüştürdük. Tarih, kültür, müzik, gastronomi şehriyiz." diye konuştu.

Beyazgül, şehrin üç güzelliğinden ikisi olan gastronomi ve müziği İstanbul'a getirdiklerini ifade ederek, Şanlıurfa'nın tarihini görmek isteyenleri ise kente davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin emekleriyle İstanbul'da bir araya geldikleri için Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de şunları kaydetti:

"Ev sahipliği için Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e bütün Şanlıurfalılar adına teşekkür ediyorum. Şanlıurfa için söylenecek birçok şey benden önce söylendi. Şanlıurfa insanlık tarihiyle yaşıt, sayısız mücadelelere, sevinçlere, heyecanlara, medeniyetlere ve zaferlere ev sahipliği yapmış olan bir şehir. Şanlıurfa, devletimizin birliği bütünlüğü, millet-devlet kaynaşmasının yegane örneği. Farklı kültürlerin, anlayışların, düşüncelerin ve mezheplerin bir arada yaşama örneğine en güzel denk geleceğiniz şehir. 2019 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. Pandemiye rağmen çok sayıda misafirimiz oldu. Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı çok parlak günler bekliyor. İnsanlığa hizmet eden medeniyetlere de ev sahipliği yaptık. 10 senedir Şanlıurfa, 500 bin civarındaki Suriyeli nüfusa ensar edasıyla kardeşliğin en güzel örneğini sergileyen, insanlığa insanlık dersi verem şehirlerin başında geliyor."

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile İstanbul'daki Şanlıurfalılar katıldı.