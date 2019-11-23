Son Dakika Haberleri: İstanbul'da şantaj yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
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İstanbul'da şantaj yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Ümraniye'de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiye şantajla senet imzalattıkları ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'da şantaj yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Ümraniye'de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiye şantajla senet imzalattıkları ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran M.Ş, günlük kiralık evde fuhuş için anlaştığı kadın ve arkadaşları tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini, şantajla kendisine 35 bin liralık senet imzalatıldığını ve 7 bin 400 lirasının gasbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.Ş'den, senet karşılığı para isteyen şüphelilerle Dudullu Meydanı'nda buluşmasını istedi.

Buluşma noktasına gelen ve mağdurdan içinde para olduğunu sandıkları zarfı alan Barış B, Yusuf S, Emine B. ve Zübeyde S. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, kısa süre önce başka bir kişiyi de benzer yöntemle gasbettikleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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