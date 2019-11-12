Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sapık dehşeti
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sapık dehşeti - Son Dakika

İstanbul'da sapık dehşeti

7 saat önce

- (Özel) İstanbul'da sapık dehşeti Sapığın küçük çocuğu ormanlık alana götürdüğü anlar kameradaİSTANBUL - Pendik'te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü.

- (Özel) İstanbul'da sapık dehşeti

Sapığın küçük çocuğu ormanlık alana götürdüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.

İstanbul'da sapık dehşeti

İstanbul, Pendik, Psycho, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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