"Sarallar" İsimli Suç Örgütü İçin Tetikçilik Yaptığı Belirlenen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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"Sarallar" İsimli Suç Örgütü İçin Tetikçilik Yaptığı Belirlenen Şüpheli Yakalandı

26.08.2022 22:25

İstanbul'da “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda “örgüt adına tetikçilik yaptığı” iddia edilen ve "Musto" lakaplı olduğu belirtilen M.G. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişeğin ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda "örgüt adına tetikçilik yaptığı" iddia edilen ve "Musto" lakaplı olduğu belirtilen M.G. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişeğin ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılmaya göre, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün bir operasyon düzenlendi. Operasyonda "Musto" lakaplı olduğu belirtilen M.G. yakalandı. "V.R. isimli şüpheli adına tetikçilik yaptığı" iddia edilen şüphelinin evinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.G adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: ANKA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sarallar' İsimli Suç Örgütü İçin Tetikçilik Yaptığı Belirlenen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sarallar" İsimli Suç Örgütü İçin Tetikçilik Yaptığı Belirlenen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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