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KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! Çete liderinin de aralarında olduğu 13 kişiye gözaltı - Son Dakika

KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! Çete liderinin de aralarında olduğu 13 kişiye gözaltı

26.12.2021 08:15

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Tırpan operasyonu, 27 ilde hızla devam ediyor. Suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında, İstanbul'da Sarallar olarak bilinen suç örgütünden 13 kişi gözaltına alındı, şüpheliler arasında örgütün üst düzey yöneticileri de yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında "Tırpan" kod adlı operasyon başlatıldı.

27 İLDE 389 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde, 389 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı.

TEFECİLERE VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Şüphelilerin, mağdurlara yüksek faizlerle tefe usulüyle borç para verdikleri, borcunu ödeyemeyen şahısların şiddet ve tehdit yöntemleri kullanarak baskı altına aldıkları öğrenildi. Zanlıların mağdurlara, tehdit ve darp edilerek silah ile yağmalanması neticesinde araçlarının ele geçirildiği, bu araçların parçalanarak satıldığı, silah ticareti yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, üçüncü şahıslar arasında meydana gelen anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözdükleri ve bunun neticesinde komisyon adı altında para talep ettikleri belirtildi.

KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! Çete liderinin de aralarında olduğu 13 kişiye gözaltı

İSTANBUL'DA ''SARALLAR'' ÇETESİNE BÜYÜK DARBE

Yurt genelinde operasyon hızla devam ederken İstanbul'da ise, 9'u "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünden olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik ve tehdit suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden bir alt gruba yönelik çalışma başlattı.

ARALARINDA ÇETE LİDERLERİ DE BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütünün yöneticileri Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca örgüte silah sağladığı tespit edilen alt gruptan da 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulundu.

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Sarallar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! Çete liderinin de aralarında olduğu 13 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! Çete liderinin de aralarında olduğu 13 kişiye gözaltı - Son Dakika
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